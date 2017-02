Piñera lanza dura crítica al Partido Comunista y a Alejandro Guillier

El ex mandatario los acusó de ambiguos y pidió condenar enérgicamente el veto a Mariana Aylwin. Una determinación del gobierno cubano que no dudó en calificar como un atentado a la libertad y a la democracia.

Siguen las reacciones ante el veto realizado a Mariana Aylwin por el gobierno cubano. Sebastián Piñera cuestionó al Partido Comunista y a Alejandro Guillier por no rechazar categóricamente la medida del régimen castrista.

El ex mandatario calificó de “ambigua” la actitud tomada por el PC y por el aspirante a La Moneda al conocerse la prohibición a la ex ministra de Educación de pisar la isla. “Han sido vagos, ambiguos y no han condenado este nuevo atentado a la libertad, democracia y DDHH en Cuba”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

