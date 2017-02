Esta es la dieta que sigue Carolina de Moras en el Festival de Viña del Mar

La animadora reveló qué es lo que la mantiene con energía durante la jornada festivalera.

“Para ser bellas hay que ver estrellas”, dice el dicho y eso lo tiene más que claro la animadora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras. Y es que como toda famosa, debe estar pendiente de todo lo que ocurra, sumado a las actividades en las que debe participar.

Si bien es una semana agotadora, ya que no duerme, ni come bien, por lo que tuvo que recurrir a una estricta dieta para cumplir con sus deberes. “Para Viña me preparo físicamente, porque el desgaste es muy grande. Uno adelgaza demasiado, porque no duermes bien ni comes bien”, señaló la modelo al portal femenino Biut.cl.

Agrega que “tomo un desayuno contundente, que incluye palta, jamón de pavo, jugo de naranja y pan integral. Además, siempre ando con snack como charqui, que me gusta mucho, o batidos de proteína”.

Además, en los agotadores días festivaleros, indica que le da con todo a los carbohidratos porque le dan energía. “Tipo cuatro de la tarde, me como un plato de tallarines con salsa boloñesa gigante, así como para pasárselo por toda la cara, jajá”, finalizó.