Evo Morales: “Mi admiración al pueblo cubano, por frenar la intromisión del imperio”

El PC se referirá al caso en los próximos días.

Polémica generó esta semana que las autoridades cubanas no le permitieran el ingreso a la isla a la ex ministra, Mariana Aylwin, para participar de un homenaje a su padre y ex Presidente de la República, Patricio Aylwin. Desde el Gobierno chileno llamaron al embajador a informar sobre la situación e hicieron presente su molestia.

Mientras que, Aylwin consiguió el apoyo transversal del sector político con la excepción del Partido Comunista, quien se referirá a la situación en los próximos días.

Hasta el momento el impasse se había mantenido en un problema entre Chile y Cuba, pero el Presidente de Bolivia, Evo Morales, también quiso entregar su opinión del tema.

A través de su cuenta de Twitter indicó “Mi admiración al pueblo cubano, por frenar la intromisión del imperio. Gracias por hacer respetar la dignidad del pueblo latinoamericano”.

La Embajada de Cuba en Chile acusó a la ex ministra de participar de “una grave provocación internacional” de un grupo que busca la “inestabilidad interna y, a la vez, afectar nuestras relaciones diplomáticas con otros países”.