Carolina Ardohain habló sobre Benjamín Vicuña a poco más de un año de su quiebre

Y lanzó puros piropos a su nuevo amor.

La modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain habló en exclusiva con la revista Hola! Chile donde se sinceró sobre la relación que mantuvo por una década junto al actor nacional Benjamín Vicuña, además de entregar detalles de su nueva relación con el tenista Picó Mónaco.

“El 2016 fue un año en el que me mimé mucho a mí misma. Hice todo lo que quise. Eso era algo que con mi familia no se podía hacer, porque yo estaba dedicada a los proyectos de mi ex pareja, a mis hijos”, dijo, haciendo un llamativo repaso a lo que era su vida junto al protagonista de “Un diablo con ángel”.

Al ser consultada sobre su decisión de participar en una película erótica dijo, “durante diez años estuve teniendo cuatro hijos y acompañando a mi pareja por todo el mundo, entonces no era factible tomar un compromiso así”, volviendo a dejar en claro de cómo era su relación con Vicuña.

Finalmente la modelo solamente tuvo halagos para Picó Mónaco, el hombre que por estos días le robó su corazón, “Es un hombre increíble, estoy muy contenta de que haya llegado a mi vida y los chicos lo quieren. Le vamos a poner mucha voluntad los dos para que funcione, a pesar de la distancia. Él entiende que mi prioridad son mis hijos y que voy a hacer todo el esfuerzo para acompañarlo. Es justo que tenga una pareja que le dé tanto como él me da a mí”, remató.