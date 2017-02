¡Drástica decisión! Beatriz Sánchez deja La Red este 28 de febrero

No le renovó contrato.

En medio de la fiebre festivalera se hizo sentir un fuerte movimiento en la industria televisiva, específicamente en La Red, esto luego que los ejecutivos de la señal tomaran la drástica decisión de no renovarle contrato a uno de sus rostros más importantes: Beatriz Sánchez.

La mujer que estuvo a cargo de los noticieros, actualmente conducía el programa “Entrevista Verdadera”, y en más de una ocasión le tocó reemplazar a Ignacio Franzani en la animación el espacio de conversación, “Mentiras Verdaderas”, estará hasta el 28 de febrero en pantalla.

“Es una pena, en los trabajos a mí me gusta establecer relaciones de amistad. Yo le tengo mucho cariño a la gente y al canal y eso afecta anímicamente”, señaló la profesional en conversación con Emol.

Cabe destacar que Beatriz hace un tiempo había rechazado la propuesta de TVN para sumarse al matinal “Muy Buenos Días”. Decisión que tal como ella misma explica, “rechacé para quedarme en La Red, porque era lo que a mí me gustaba y había lealtad. Me parecía que lo más correcto era quedarse y me gustaba el programa que hacía”.