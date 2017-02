FIltran nombre de artista que fue amonestado por Isabel Pantoja en Viña

¿A quién le creemos?

En medio de su espectacular debut en Viña del Mar, el que fue reconocido con el máximo galardón que entrega el certamen – la Gaviota de Platino – la cantante española Isabel Pantoja hizo un alto para manifestar su molestia con unas personas en primera fila que estaban conversando.

“Hay muchos sitios para hablar, no la primera fila. Y a una artista, sea quien sea, hay que respetarla”, dijo mirando hacia el jurado de la competencia nacional e internacional. Pero eso no fue todo, pues antes de interpretar el tema “Era mi vida él” señaló con clara molestia, “Mientras esté cantando, pido en nombre de todos los artistas que tengais un poquito de respeto. El tema que voy a cantar ahora es mi vida y si mi vida no la vais a tomar en serio, no la canto”.

Inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre a quién había retado la española y rápidamente los dardos apuntaron al colombiano Maluma. Sin embargo, el periodista Marcelo Arismendi – quien se encontraba en una ubicación privilegiada en la platea – señaló en su cuenta de Twitter, “Ojo que la parada de carro fue para #Mario de Camila, no para @maluma.#Viña2017”.

Pero el director del Festival de Viña, Alex Hernández, desmintió la información al cierre de la jornada, “yo pregunté y (la molestia) no fue con Camila. Fue con unos acompañantes de atrás, que están detrás del jurado, que son acompañantes del jurado. No con el jurado en sí”, señaló.