Mon Laferte sorprende al confesar que no se siente cómoda en el Festival de Viña: Sus motivos

¿Compartes sus palabras?

Hace 15 años se consagró como una destacada figura de televisión, Monserrat Bustamante, una joven con una llamativa voz que brillaba en el programa “Rojo fama/contrafama” de TVN. Participó cinco años en el espacio de talentos y luego se fue a radicar a México con la esperanza de forjar su carrera musical. Costó, costó mucho, pero lo logró, y hoy vuelve a brillar pero bajo bajo el seudónimo de Mon Laferte, con 33 años de edad y un pensamiento muy distinto al que tenía cuando era parte del programa que conducía Rafael Araneda.

“Yo entré a ese programa cuando tenía 18 años y renuncié a los 23. Han pasado muchos años. Y era un espacio de televisión, pero igual cantaba, no animaba. Había historias personales, pero era música. Ahora tengo 33 y por supuesto que no pienso igual que a los 18”, sentenció la cantante en conversación con el diario La Tercera.

Y por lo mismo no tiene tapujos en confesar, “me he sentido súper rara estos días en Viña. Y como he estado tantos años fuera del país y alejada de este mundo tan amarillista, estoy acostumbrada a una exposición centrada en la música. Acá me he sentido incómoda”.

Específicamente Mon Laferte confiesa, “me dio vergüenza lo del vestido, fue una estupidez. Siento vergüenza con México, que piensen que Chile es así, cuando este país no es así. Es un sector de la gente y no todos los chilenos pensamos de esa manera. Es vergüenza de la poca cultura que está cerca de este festival, cuando es un festival de la canción. Se supone que estamos hablando de cultura, de arte, de música y no hay nada de eso. Me gustaría que retomaran toda esta instancia de alfombras y de tener toda esta prensa especializada… perdón, toda esta prensa, dejémoslo ahí (se ríe), para que hubiera más atención en la música”.

Agregando, “no sé si estoy tan contenta con todo lo que se genera en torno al Festival, me siento un poco incómoda. No estoy acostumbrada a dar entrevistas que hablen de cosas personales, porque quiero hablar de mi música. Es raro. Me gustaría que en esas alfombras estuvieran músicos que han sido parte del Festival, como Los Jaivas, Manuel García, Alvaro Henríquez. Es lamentable que en el festival musical del año sea más importante un vestido. Es un poco vergonzoso para el mundo”.