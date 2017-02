VIDEO: Así fue el encuentro de Isabel Pantoja y Maluma tras bambalinas

El hijo de la española viralizó el material en la web.

Un especial encuentro fue el que se dio en camarines tras el increíble show que presentó la española Isabel Pantoja en su debut en el escenario de la Quinta Vergara. Pues el cantante colombiano Maluma llegó a felicitarla hasta la pieza que le designaron tras bambalinas.

Ambos artistas se fundieron en un afectuoso abrazo, hasta que Isabel le pidió al joven que la mirara a los ojos, “no me mires así que me intimidas”; le dijo el colombiano, a lo que la llamada “Viuda de España” le señaló, “Déjame que te mire, no te intimido, te estoy mirando”.

Tras esto Maluma le cantó, “a ver mírame, mírame fijamente hasta cegarme”, para luego volver a abrazar a la mujer que se llevó todos los premios en el Festival de Viña, inclusive el trofeo especial, la Gaviota de Platino.

Ni @maluma pudo contenerse….Eres mi idola mama. Una publicación compartida de Kiko rivera el 23 de Feb de 2017