Kika Silva revela la cuestionada dieta que lleva en el Festival de Viña del Mar

Los expertos no la recomiendan.

Con todo se está preparando la candidata a reina del Festival de Viña del Mar, Kika Silva. Y es que los días luchando por la corona han sido agotadores, lo que incluso ha afectado su rutina de alimentación.

Es por esto que la rubia recurrió a unos jugos 100% naturales para mantenerse saludable. “Me ayudan a mantenerme en un buen estado de salud, con energía. Con tanta actividad no como bien, y no quiero que eso me pase la cuenta porque la salud para mí es importante”, señaló a LUN.

La panelista de “Bienvenidos” agregó que “sirven para desintoxicar el cuerpo, hacer limpieza si es que tuviste un día de excesos. Estos jugos 100% naturales, sin preservantes, ni aditivos ni agua, son chilenos y sellados al vacío para evitar que se pierdan los nutrientes”.

Pero la dieta que lleva Kika generó las críticas de expertos. Según señaló la doctora en nutrición de la Universidad de Valparaíso, María Carolina Henríquez al medio, “no es recomendable sustituir las comidas por este tipo de jugos porque la alimentación no es balanceada”.