Y todo por convertirse en trending topic.

La participación de la cantante Olivia Newton-John en la Quinta Vergara se tomó las redes sociales a nivel mundial. Tanto así que comenzaron a surgir una serie de rumores sobre un posible fallecimiento de la artista.

Y es que rápidamente la intérprete se convirtió en trending topic, provocando el asombro de los fanáticos en todo el mundo, quienes no sabían de su participación en el Festival de Viña del Mar y pensaron que había muerto.

“Olivia Newton- John no está muerta”, señala el tuit que informa del show de la cantante en nuestro país, desmintiendo la noticia que se propagó por las redes sociales.

No, #OliviaNewtonJohn has NOT died. She is trending because she is singing live on TV in Chile and various other countries (via TNT).

— Learn English (@WoodwardEnglish) 24 de febrero de 2017