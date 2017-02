Los avasalladores números de The Strongest que Unión Española deberá sortear en la altura de La Paz

Los “hispanos” van por la clasificación en tierras altiplánicas, pero los números del “Tigre” son abrumadores.

El agónico empate que consiguió la semana pasada Unión Española ante The Strongest por la tercera fase de la Copa Libertadores de América, consiguió algo de tranquilidad en la comuna de Independencia.

Sin emabrgo, la visita de los “hispanos” de esta noche a tierras altiplánicas, buscando la clasificación a la fase de grupos, en la previa se ve casi como una “misión imposible”.

Esto porque los números que presenta The Strongest jugando en calidad de local son temibles. Según reveló AS Chile, el cuadro boliviano no pierde desde diciembre del 2015 en el Hernando Siles de La Paz, completando la avasalladora marca de una derrota en sus últimos 30 patidos.

Eso respecto a los encuentros. Pero si nos vamos a los goles, ahí si que el temor crece: En dicha cantidad de partidos, el “Tigre” ha marcado 69 goles y sólo recibieron 24. Si le sumamos que han conseguido 73 puntos de 90 posibles, hacen de “titanica” la tarea para los de Martín Palermo.

Cabe recordar que Unión Española necesita ganar o al menos empatar por más de dos goles para avanzar de ronda. En caso de empate 0-0 avanzan los bolivianos y un 1-1 estiraría la definición al punto penal.