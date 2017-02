Los secretos infalibles de Gala Caldirola para estar regia en el Festival de Viña

¡Conócelos!

Agitados han sido los días para Gala Caldirola. Y es que no es para menos, ya que la española está trabajando con todo para quedarse con la anhelada corona del Festival de Viña del Mar. Duerme poco y su alimentación no ha sido de las mejores, pero a pesar de todo, hay simples trucos que la hacen lucir radiante pensé a las adversidades.

Según señaló a Biut.cl, para que las ojeras no se noten su secreto infalible es el pepino. “¿Sabes qué es muy bueno para los ojos? El pepino, te saca las ojeras y descansa la mirada”, señaló, además de recurrir a las amadas bolsitas de manzanilla heladas.

La ex chica reality añade que “en los pocos descansos que he tenido no hago otra cosa que desmaquillarme, cambiarme el pelo, cambiarme de ropa, volverme a maquillar. Porque entiendo que esto es una instancia donde tienes que sí o sí verte bien siempre”.

Todo lo que ves, todo lo que soy. #experience #love Una publicación compartida de Galadriel (@galadrielcaldirola) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 7:06 PST