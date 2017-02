Ossandón por bono de emergencia:”El Banco Estado está haciendo una canallada con los damnificados”

Ya pidió una audiencia con Rodrigo Valdés.

El senador y candidato presidencial, Manuel José Ossandón, calificó “como una canallada que el BancoEstado le quite parte del bono de emergencia a los damnificados”, por lo que anunció una ofensiva en contra de la institución y exigió respuestas claras de las autoridades a cargo, en este caso el ministerio de Hacienda.

“Es una vergüenza para Chile que gente humilde, que perdió todo, que se le quemó la casa, que hoy vive a la deriva, sufran descuentos arbitrarios de cuotas anteriores o préstamos impagos previamente. A mi juicio una cosa no tiene que ver con la otra y son excluyentes. Si el Estado deposita un monto para ser usado en la compra de enseres, ropa y alimentos, resulta canallesco que el banco quite parte de esos recursos por algún crédito impago o descuento de otro tipo. Es inverosímil, una indecencia”, comentó.

Ossandón pone como ejemplo el caso de Claudio Jara Peña, quien recibió en su cuenta Rut, como señalaba el protocolo, el depósito de un millón el día 8 de febrero, pero resulta que al día siguiente le descontaron tres cuotas de créditos por $166.218, $162.940 y $159.555, lo que equivale a casi la mitad del bono total.

El senador exigirá al banco que restituya los dineros descontados de los afectados y para eso ya pidió audiencia con la la directora del Banco, Andrea Repetto y también con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés para que el Estado no siga abusando de la gente. “La dignidad de la ciudadanía no se transa nunca y no parece lógico que un banco a discreción tome plata que no es suya y sin consulta se la arrebate a su gente. Hilando fino es un robo que yo por lo menos no estoy dispuesto a aceptar”, sentenció.

Por último, aseguró que “un banco que depende del Estado está para ayudar a los chilenos y no para joderles la vida. Hay momentos en que debe imperar el sentido social sobre la ganancia neta. Cuando sea Presidente intentaré recuperar el verdadero objetivo del Banco del Estado”.