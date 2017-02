Ángel Guillermo Hoyos y titularidad de David Pizarro: “No es el momento todavía”

El entrenador de los universitarios recibió a los medios de prensa en el Centro Deportivo Azul en la previa del duelo ante Everton de Viña del Mar.

Universidad de Chile recibe este sábado a Everton en el Estadio Nacional con la misión exclusiva de dejar los tres puntos para respirar un poco en la lucha por el Clausura 2017.

Los azules ha trabajado toda la semana el encuentro ante los ruleteros y en ello, Ángel Guillermo Hoyos aclaró que uno de los “regalones” de la hinchada deberá seguir esperando para ser titular.

“La idea es ir llevándolo. Ha pasado situaciones difíciles en el último tiempo y no lo queremos arriesgar. No es el momento todavía”, comentó el DT argentino respecto a David Pizarro.

“Es una falta de respeto decir que trajimos a Davis para los segundos tiempos. Eso está de más”, agregó el ex adiestrador de la selección boliviana.

Respecto a la críticas públicas que se han hecho sobre las figuras de Christian Vilches y Gonzalo Jara, Hoyos sostuvo que “hay muchas cosas en la interna que no se pueden decir. Nunca me vas a escuchar hacer un reproche público. Es mi forma de ser. No significa que no se haga”, cerró.