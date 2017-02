Diputados UDI solicitarán sesión especial por prohibición de ingreso a Cuba de Mariana Aylwin

Ward e Issa Kort, aseguraron “que el desagravio que sufrió la hija del ex Presidente Patricio Aylwin por parte de la dictadura del Gobierno de Cuba constituye una falta de respeto imperdonable hacia el Estado de Chile”.

Los diputados UDI Felipe Ward e Issa Kort, criticaron el desagravio llevado en contra de la ex ministra y ex diputada Mariana Aylwin por parte del Gobierno de Cuba, al no dejarla ingresar a dicha nación.

A juicio de Ward “creemos que el desagravio que sufrió la hija del ex Presidente Patricio Aylwin por parte de la dictadura del Gobierno de Cuba constituye una falta de respeto imperdonable hacia el Estado de Chile. El haberle impedido ingresar a ese país por motivos políticos desconocidos, no pueden ser obviados ni mucho menos minimizados por los estados demócratas de América Latina”.

“Otro tema que debe ser analizado por la Cámara de Diputados es el quiebre insalvable del sistema democrático en Venezuela. Coincidentemente los dos países, promulgan políticas de izquierda que restringen de manera grosera las libertades civiles de sus ciudadanos”, añadió el también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Issa Kort.

“Por ello – anunciaron los legisladores – es que pediremos la realización de una sesión especial para el próximo miércoles 1 de marzo para tratar estos temas, y solicitaremos la concurrencia de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores”.