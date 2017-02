El respetuoso gesto del público de Viña hacia Olivia Newton-John al cantar el clásico de Grease

La cantante australiana se salvó.

Sin duda que uno de los momentos más esperados en la presentación de la cantante Olivia Newton-John en la Quinta Vergara era la interpretación del popular tema de Grease “You’re The One That I Want”.

Y es que como todos saben , la expectación estaba a la orden del día en cuanto a cómo sería la reacción de los presentes cuando llegara la hora de cantar el famoso (y vulgar coro) que suele entonar el público chileno: “Chupa la callampa”.

Afortunadamente, los asistentes al show respetaron el coro original de la canción interpretada por la australiana, algo muy distinto a lo que se vivió en 2000 con Xuxa.

¡JUZGUE USTED! 😯😯 Así se cantó desde la galería “You’re The One That I Want” de Olivia Newton-John en #Viña2017 pic.twitter.com/pqS2PjtVlg — Chilevision (@chilevision) 24 de febrero de 2017