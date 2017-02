Ex Presidentes firmaron carta para expresar su malestar a Cuba por no permitir el ingreso de tres personas a la isla

Felipe Calderón tampoco pudo hacer ingreso.

Veinte ex Presidentes de Latinoamérica y España firmaron una carta donde expresan su molestia con las autoridades cubanas por no permitir el ingreso de algunas personas a la isla. La misiva que suscribieron es una iniciativa de la Fundación Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), y entre los ex Mandatarios se encuentran Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

A ellos se suman José María Aznar (España), Vicente Fox (México), Álvaro Uribe (Colombia). De acuerdo a la información entregada por El Mercurio, en la misiva dan a conocer “su malestar y rechazo ante la decisión del gobierno dictatorial de Raúl Castro de vetar el ingreso a territorio cubano del ex Presidente de México Felipe Calderón, del secretario de la OEA, Luis Almagro, y, asimismo, de Laura Mariana Aylwin”.

Además, ponen énfasis en que “el derecho al libre tránsito y circulación de las personas no puede restringirse sino en la medida indispensable, en una sociedad democrática, para prevenir infracciones a la misma ley o proteger la seguridad y el orden público; lo que no es del caso en las circunstancias que dieran lugar al inaceptable agravio del ex Presidente Calderón, el Secretario General Almagro, y la ex ministro Aylwin, a quienes les expresamos nuestra total solidaridad y acompañamiento”.

Cabe mencionar, que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su respaldo a la decisión de Cuba.