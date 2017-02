Gala Caldirola no se quedó callada y le respondió a Francisca García-Huidobro por el origen de sus moretones

¡La ex chica reality fue tajante en su respuesta!

No se guardó nada. Y es que la española Gala Caldirola salió al paso de los dichos que deslizó Francisca García-Huidobro en el programa de Chilevisión “Fiebre de Viña”, donde dio a entender que los moretones de la novia del huaso Isla fueron producto de una intervención quirúrgica.

“No se cayó. Se cayó encima de dos jeringas que tenían gel para levantarse el traste. Lo dije y qué”, dijo la deslenguada animadora. Sin embargo, Gala no se quedó callado y le respondió con todo.

En declaraciones entregadas a Fotech, señaló que “yo no entro en polémicas, me parece absurdo, yo entiendo que ella tenga preferencias por otra candidata, pero crear ese tipo de campañas negativas en contra mí, sin ningún tipo de fundamentos, me parece muy mal. Lo cuenta como si tuviera la verdad, pero para mí es totalmente diferente”.