Así será el matrimonio de Juan Pablo Queraltó y Francisca Sfeir… ¡Conoce a los famosos invitados!

No queda nada.

Para la quincena de marzo está programado el matrimonio del periodista de Canal 13, Juan Pablo Queraltó y la cantante Francisca Sfeir, y si bien han sido bastante cautelosos a la hora de hablar del tema, lo cierto es que acaban de salir unos entretenidos datos a la luz pública.

Fue el mismo Queraltó quien en conversación con Glamorama confesó, “La Fran hoy día (jueves) se va a Buenos Aires a una despedida de solteras, con su mamá y con su hermana. Eso yo no sé en qué va a terminar. Yo prefiero hacerme el loco no más. Claro, me está preparando el traje Sergio (Arias) y yo dejo que fluyan las cosas y que él haga lo que se le ocurra”.

Al ser consultado sobre si era cierto que Francisca García-Huidobro y Julio César Rodríguez estaban invitados, sinceró, “Están invitados. O sea, los partes ya se empezaron a repartir. Bueno y Martín y la Tonka. A ver, va a ser un matrimonio chico”.

Y detalló, “son poquitos los invitados, 150-160. Lo que pasa es que generalmente los invitados al matrimonio, estamos acostumbrados a tener 300-400-500 muy grandes. Nosotros quisimos hacer algo mucho más pequeño. La familia de la Fran son 100 personas, la pura familia de ella, una familia grande. Mi familia son como 30. Entonces ya tení 130. Entonces ahí hay un cupo pa 30 personas, que en verdad son 15, acuérdate que es más acompañante, entonces ahí estamos viendo a qué persona”.

Finalmente el panelista de “Bienvenidos”, habló de la esperada fiesta, “Nosotros vamos a hacer un asado grande, esa es nuestra idea. Como una gran tarde de campo y te voy a dar otro dato más, queremos que dure doce horas. De las cuatro de la tarde, hasta las cuatro de la mañana”… ¿Qué tal?