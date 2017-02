Gobierno responde a las críticas de Piñera por actuar durante los incendios forestales

Creen que hay algo que no se valora.

La ministra de la secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, se refirió este viernes a las críticas del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, en torno al proceso de reconstrucción tras reunirse con los alcaldes de las zonas afectadas por los incendios forestales.

A juicio de la vocera “Las críticas del ex Presidente Piñera son por desinformación y pequeñas”, y que no se esperan de parte de un ex Mandatario cuando conoce lo complejidad cuando se gobierna.

Piñera criticó que el Gobierno no haya continuado con el proyecto de una nueva ONEMI y CONAF, proyectos que fueron presentados durante su administración. “No se valora lo que como Estado de Chile, más allá del Gobierno de turno, hemos sido capaces de construir e ir aprendiendo con las catástrofes”, afirmó la secretaria de Estado.

Finalmente, manifestó que no mirar la realidad con generosidad no corresponde a un ex Presidente.