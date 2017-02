La curiosa reacción de Mon Laferte a pregunta realizada por periodista en conferencia de Viña 2017

Parece que la pregunta la incomodó.

La cantante chilena Monserrat Bustamante, más conocida como Mon Laferte, sorprendió a todos los periodistas presentes en la conferencia de prensa efectuada este viernes. Y es que luego de que le preguntaran acerca de las críticas que ha lanzado en torno al Festival de Viña del Mar, tuvo una particular reacción a la pregunta.

“No dije que me avergonzaba y me parece que el Festival de Viña es uno muy importante. Tampoco me avergüenzo de mi pasado en Rojo”, señaló la artista… interrumpiendo su relato con un canto a capela frente a todos, consignó Chilevisión.

Cabe recordar que la crítica emitida por la artista hacía alusión a que encontraba “lamentable que en el festival musical del año sea más importante un vestido. Es un poco vergonzoso para el mundo”, señaló a La Tercera.