La decisión a largo plazo que tomó ex chica Rojo para poder tener hijos

La periodista no lo pensó dos veces y lo hizo.

Alejada de televisión pero con negocio propio se encuentra la periodista Pía Guzmán. Recordada por ser la modelo del programa “Rojo Fama Contrafama”, ahora se dedica a su emprendimiento de cremas para el rostro y disfruta de su soltería a los 39 años, o mejor dicho de su pololeo puertas afuera.

Si bien está de lo más feliz, sostuvo a LUN que hay un tema que sí le preocupa: los hijos. Y es que como ya todas sabemos, después de cierta edad tenemos menos posibilidades de engendrar, por lo que Pía tomó una importante decisión.

“Yo congelé óvulos y fue un alivio. El matrimonio no es tema, pero el de los hijos sí por reloj biológico. Lo hice cuando recién estaba pololeando y él me dijo ‘para qué vas a hacer eso, mejor casémonos si los dos somos solteros y sin niños’ y yo le dije que no, que me dejara mejor a mí y que después nosotros dos veíamos qué pasaba, jajaja”, señaló al medio.

Además, añadió que “me siento como una representante de la mujer moderna porque tengo 39 años, estoy soltera, nunca me he casado, soy emprendedora y me va bien con mi negocio. O sea, basta de esa mujer que se casa a los 20 años y la mantiene su marido”.