Las polémicas decisiones de Pablo Guede que remecieron el Estadio Monumental

El DT de los albos tomó la medida que afectó directamente a uno de los ídolos del conjunto “popular”.

El ambiente en Colo Colo es de tranquilidad. Líderes del Clausura y exhibiendo un gran nivel futbolístico en lo que va de torneo, el cuadro de Pablo Guede transita con autoridad por el torneo chileno.

Sin embargo, este viernes Pablo Guede remeció todo aquello. Esto, luego de que AS Chile revelara que el entrenador de los albos tomara una decisión que no dejó indiferente a nadie en Macul.

Manuel Crespo, entrenador español que trajo Guede a Chile asumió la dirección técnica de la Sub 19 en reemplazo de Rodolfo Madrid, quien bajó a la categoría Sub 16 tras las aprobación de Carlos Pedemonte, jefe del fútbol formativo albo.

Pero no solo fue aquello, sino que Guede reestructuró todos los cimientos de los albos: Hugo González pasó a la Sub 17 y Cristián Guzmán hizo lo propio con la Sub 14, mientras que Luis Mena, multicampeón con los albos, se mantuvo en la Sub 15.