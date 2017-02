Su calidad vocal estuvo en la mira de los cibernautas.

Es el artista más esperado en la Quinta Vergara. Y es que Maluma apenas pisó el escenario del Festival de Viña del Mar desató la euforia del público, quienes de inmediato se rindieron con temas como “Soy el perdedor”, “Sin contrato” y “Vente pa´Ca”.

Sin embargo, en las redes sociales hubo una crítica constante al cantante colombiano: su calidad vocal. Y es que muchos reprocharon que era su corista el que cantaba y no él.

A pesar de todo, eso no fue impedimento para que el artista hiciera temblar a la Quinta Vergara con sus más grandes éxitos.

¡Mira los tuits!

#Viña2017SON IDEAS MÍAS O #MALUMA NO CANTA CASI NADA ..CANTA MAS EL DEL CORO …MMM SOSPECHOSO

#Maluma no canta, pero como no lo quiero para que me cante 😈 da igual @RelatosBorracha #vina2017

— Carol Molina (@CarolMolinaS) 25 de febrero de 2017