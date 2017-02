Vesta Lugg se une a la última tendencia y se atreve con nuevo cambio de look ¡Mira!

¡Se atrevió!

Una vez más Vesta Lugg volvió a impactar a sus fanáticos adoptando un nuevo cambio de look. Y es que la fashionista nos tiene acostumbrados a ver lo último en tendencias mundiales y esta vez no fue la excepción.

La amiga de Kel Calderón apareció en la cuarta noche de la Quinta Vergara mostrando un color de pelo inigualable, un naranjo que la hacía resaltar su tez blanca y que no pasó desapercibida en el Festival de Viña del Mar.

“Orange is the new black”, escribió la cantante junto a la imagen de su cabellera.

