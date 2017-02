El arquero chileno Fabián Cerda será dirigido por Gerardo Martino en la MLS

El argentino está al mando del Atlanta United.

Una sorpresa mayúscula se llevó el portero chileno, Fabián Cerda, tras el interés de Gerardo Martino en querer ficharlo para el Atlanta United de la MLS.

La información la ratificó Diario AS este sábado. “Así lo confirmó a Diario AS el ex Universidad Católica, quien aseguró que en el transcurso de la semana viajará a Norteamérica para sumarse a los trabajos del cuadro dirigido por Gerardo Martino” expone el artículo.

Con respecto a la noticia, el portero nacional conversó con el mismo medio, según publicó Don Balón de España, argumentando que “esto es un sueño que llegó de la nada. Estaba en Trasandino, club donde se portaron muy bien y me permitieron reinventarme. Salí por la puerta ancha y sólo me queda agradecerles. Tengo esperanzas de poder crecer y hacer una vida allá. Quiero radicarme por muchos años“, concluyó.

El arquero de 28 años, formado en Universidad Católica, estuvo un tiempo retirado del fútbol tras un paso por la segunda división de Chile. La transferencia, es un hecho.