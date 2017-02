¿Se va? Medio internacional vincula a Gastón Fernández con el Gremio de Brasil

El jugador está molesto con la dirigencia y los hinchas.

Gastón Fernández se retiró entre pifias durante el duelo entre Universidad de Chile y Everton, y su actitud, revelan en el círculo cercano es cada vez más lejana al club.

Luego de una polémica semana en que la “Gata” se enfrentó a un hincha, el sitio brasilero Final, publicó que la dirigencia de Gremio quiere al argentino para reemplazar al experimentado mediocampista Douglas dos Santos.

“Sin embargo, el fallo (por Fernández) no avanzó más allá de eso, él dirigente dijo que no podía dar más detalles sobre el futbolistas, que no tiene que ir a la prensa en este momento (…) pero la mala campaña de su equipo sería facilitar una negociación”, apunta el citado medio.

De acuerdo a lo publicado por El Gráfico, el deportista quiere terminar antes su contrato que lo vincula con la “U”.