Estrella holywoodense se lució con el mismo vestido que utilizó Mane Swett en Viña

Rooney Mara llegó hasta la fiesta de Vanity Fair con un vestido muy similar al que utilizó la protagonista de ‘El Camionero’ en la gala festivalera.

Sin duda, uno de los rostros más esperados en la alfombra roja de la gala del Festival fue Mane Swett. Una aparición que no estuvo exenta de polémica, ya que la actriz de ‘El Camionero’, llegó hasta el evento más esperado del año con un look bastante particular.

La rubia, que participaba por primera vez de la instancia, no sólo llamó la atención por su corte de cabello al estilo de la cantante Sia… su vestido también dio mucho que hablar. Esto porque el rostro de TVN decidió jugársela por un diseño de H&M en tonos nude, con plisados y de materiales sustentables.

Una apuesta por la que también optó la actriz Rooney Mara. La estrella hollywoodense llegó hasta la tradicional fiesta post Oscar de Vanity Fair con un vestido de la misma colección. De hecho, era casi igual al que utilizó Mane Swett. ¿A quién le queda mejor?

Rooney Mara at the #VFOscar party in a custom made #HMConsciousExclusive gown, made from recycled polyester. 💚 Una publicación compartida de H&M (@hm) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 12:14 PST

Mane Swett, durante la Gala del Festival de Viña del Mar 2017. Raul Zamora/ Aton Chile.