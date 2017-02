Conoce a Daniela Estay, la actriz debutante de la teleserie “La Colombiana” de TVN

Tendrá un rol muy especial.

La nueva apuesta vespertina de TVN, “La Colombiana”, será el debut en teleseries de la joven actriz Daniela Estay. Ahí interpretará a la “Chivi” una joven criada por su padre, el barbero “Eric Ramírez” (Óscar Hernández), y por sus 3 hermanos mayores en un ambiente masculino que la hizo cultivar un look “varonil” y la acostumbró a esconder su belleza. Eso, hasta que conoce a “James” (Lucas Mosquera), el peluquero colombiano que se robará su atención.

“Al contrario de mi personaje yo tengo solo hermanas así, es que al principio no fue fácil acercarme a la realidad de aquellas mujeres que quizás no son tan femeninas, las que se esconden y las que pasan piola” cuenta, y agrega que para lograrlo recurrió a sus amigos. “En mi círculo de amigos la mayoría son hombres, de ellos aprendí a jugar este rol de no preocuparme ni darle importancia a la ropa que me pongo, el pelo y la apariencia en general”.

Aunque representa unos 20 años en apariencia lo que le viene muy bien a su personaje, Daniela tiene 27. Estudió teatro en la Universidad del Desarrollo, después hizo una investigación actoral en el Teatro de la Memoria y se preparó para la actuación audiovisual en la Escuela de Actuación Matus Actores. Reconoce que desde muy niña le gusto actuar y que aunque ama el teatro, lo audiovisual es su gran pasión. Su primer acercamiento fue en la película de Alberto Fuget, “Invierno” (2015). “Actuar en esa película fue una gran oportunidad, fue mi primera experiencia en el cine y me encantó”. Desde ahí ha realizado algunos cortometrajes y hasta una webserie de una marca de smartphones.

A “La Colombiana” – su debut en TV – llegó por casting. “Yo misma envié un mail para hacer la prueba. Me respondieron, actué y quedé”. Desde diciembre, que partieron las grabaciones, con quien más escenas comparte es con el youtuber colombiano, Lucas Mosquera, con quien ha forjado una excelente relación profesional y también con Óscar Hernández – Don Eric en la teleserie-. “Es un honor trabajar con alguien con su trayectoria. Ha sido un apoyo fundamental, gran consejero y ha pasado a ser tanto un padre ficticio como un padre real en todo este proceso. Me he sentido muy cómoda, apoyada y querida”, reconoce.

Es fanática de los perros – tiene tres-, también de la vida al aire libre, la playa, la naturaleza y las plantas, las cuales reconoce son su otro gran hobby: “Tengo un emprendimiento llamado Mi Cactario, una tienda online donde vendo cactus y suculentas”.

Comparte muchos de sus pasatiempos en su Instagram ( https://www.instagram.com/daniela.estay/ ) además le gusta subir cerros y hacer deportes outdoor. Antes que ir al gimnasio prefiere arrancarse a la playa para hacer surf, ir a escalar o hasta hacer rafting. “Lo mío va más bien por los deportes adrenalínicos”; asegura. Reconoce que le fascina comer y que no es mañosa, aunque su debilidad son los mariscos, en todos sus formatos de preparación.

A pocos días de que comience su primera teleserie asegura que no está nerviosa y que está muy contenta de que este sea su primer proyecto en televisión. “Muestra una realidad que faltaba tuviera un espacio, la gente se va a sentir identificada y es un honor ser parte de este proyecto porque además es muy entretenida”, finaliza

Una Daniela feliz al lado del río✨🍃🐛🌼 #natural #buenasvacaciones #lista #chile Una publicación compartida de Daniela Estay (@daniela.estay) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 2:54 PST

Me despido de este mágico lugar!✨⛰✨ #chile #lugares #montaña #hastapronto Una publicación compartida de Daniela Estay (@daniela.estay) el 5 de Feb de 2017 a la(s) 3:14 PST

Gracias por recibirme así 🌵🌼💕 ✨Que tengan un bonito fin de semana✨ #amor #doglover #flores #cactus Una publicación compartida de Daniela Estay (@daniela.estay) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 9:05 PST

🌼Que tengan un lindo día 🌼 Una de las cosas que más me gusta hacer en @micactario es reutilizar cosas antiguas y crear espacios para ellos🌵🍃💕 #cactus #plantas #lovecactus #vintage #reutilizar #antiguedades Una publicación compartida de Daniela Estay (@daniela.estay) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 2:47 PST