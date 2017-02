Moonlight: Filme ganador en los Premios Oscar adelanta su debut en Chile

A correr por las entradas.

Para este Jueves 2 de Marzo se adelantó el estreno de Luz de Luna (“Moonlight”), filme galardonado como la Mejor Película en los premios Oscar 2017, así lo anunció en sus redes sociales, este lunes 27 de febrero, Diamond Films Chile, distribuidora especializada en cine independiente en Latinoamérica y Europa, con presencia en México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y en Madrid, España.

Luz de Luna (“Moonlight”) es una cinta estadounidense que estuvo nominada en ocho categorías a la estatuilla dorada y que se llevó tres merecidos galardones: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto (Mahershala Ali). Un drama dirigido y escrito por Barry Jenkins, basada en la obra In Moonlight Black Boys Look Blue de Tarell Alvin McCrane.

PREMIOS DE LUZ DE LUNA (Moonlight)

2016: 3 Premios Oscar: Mejor película, guión adaptado y actor de reparto (Ali)

2016: Globos de Oro: Mejor película drama. 6 nominaciones, inc. Mejor director

2016: Premios BAFTA: 4 nominaciones, incluyendo Mejor película

2016: American Film Institute (AFI): Top 10 – Mejores películas del año

2016: National Board of Review (NBR): Mejores 10 pel., director y actriz sec. (Harris)

2016: 6 Premios Independent Spirit: incl. mejor película, director, guión y fotografía

2016: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor director, actor sec. y fotografía

2016: Críticos de Los Angeles: Mejor película, director, actor sec. y fotografía

2016: Círculo de Críticos de San Francisco: 6 premios, inc. Mejor película y director

2016: Festival de Mar del Plata: Mejor actor (Mahershala Ali)

2016: Premios Gotham: Mejor película, guión y reparto

2016: Critics Choice Awards: Mejor reparto y actor sec. (Mahershala Ali). 10 nomin.

2016: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a Mejor película

2016: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director/película

2016: Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guión original

2016: Sindicato de Actores (SAG): Mejor actor secundario (Mahershala Ali)

2016: British Independent Film Awards (BIFA): Mejor película internacional

2016: Satellite Awards: Mejor actriz sec. (Harris) y guión original. 7 nominaciones.