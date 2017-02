Nadie entendió por qué hizo eso.

La noche de este domingo se llevó a cabo la 89° edición de los Premios Oscar en Estados Unidos, la cual estuvo marcada en el error al anunciar la Mejor Película del Año, y también por momentos “freaks” como el que protagonizó la actriz Nicole Kidman.

Pues en plena ceremonia fue enfocada aplaudiendo, llamando fuertemente la atención por la forma en que ponía sus manos. Éstas eran rígidas y sus dedos no se tocaban, la teoría es que sus anillos no podían golpearse, cierto o no, la australiana fue por lejos uno de los temas más comentados de la jornada.

Not sure what Nicole Kidman is trying to do here. pic.twitter.com/f8tYZ3yV2K

— Consequence of Sound (@coslive) 27 de febrero de 2017