La dura acusación de racismo que reveló Mauricio Viana en Perú

El ex portero de Santiago Wandereres sostuvo que un pasapelotas, del equipo rival que enfrentó este fin de semana, lo menospreció por ser chileno.

Mauricio Viana la está rompiendo en Perú. El portero chileno del Sporting Cristal de aquel país, recién vino a perder su primer partido este fin de semana en la derrota por 1-2 ante Sport Rosario.

Sin embargo, el guardameta no solo se retiró de partido molesto por el resultado adverso, sino que además por lo sucedido con un pasapelotas del conjunto local.

“Me siento enojado por el resultado y también por muchas circunstancias extrafutbolísticas que se me dieron afuera. No puede ser que un recogebolas me esté gritando improperios, descalificándome por mi país. Eso me parece inaceptable”, expresó el portero a Líbero.

“Estoy molesto y caliente por haber perdido el invicto. Esta cancha es muy complicada y no pudimos lograr nuestro fútbol. Por su lado ellos sí lograron hacer el suyo: mandar un pelotazo y aguantar la pelota”, agregó el ex Santiago Wanderers.