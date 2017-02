Piñera acusa al PC y a algunos de la Nueva Mayoría de ejercer una “canallesca y sistemática campaña sucia” en su contra

“Comprendo la desesperación de algunos de la Nueva Mayoría, pues muchos de ellos no conocen la palabra trabajo. Han vivido e intentan seguir viviendo de las prebendas del estado y les tiene terror a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes. Y volver a ganarse la vida como la inmensa mayoría de mis compatriotas”.

Mediante un duro comunicado, el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a los casos que lo implican judicialmente como es la empresa Pesquera Exalmar S.A, y lo que se dio a conocer hoy, sus vinculaciones con Minera Dominga. Así también a la “campaña sucia que hay en su contra”.

El ex Mandatario comenzó su declaración acusando al Partido Comunistas que en “complicidad” con otros políticos de la Nueva Mayoría, realizan una “canallesca y sistemática campaña sucia, cuyo objetivo es intentar enlodar mi trayectoria, y confundir a la opinión pública con un claro propósito, impedir o dificultar una futura campaña presidencial”, sentenció.

Además acusó al diputado Gutierrez de abusar del poder judicial para conseguir sus objetivos políticos, debido a las 15 querellas que ha presentado el parlamentario en contra sus adversarios políticos. “Comprendo la desesperación de algunos de la Nueva Mayoría, pues muchos de ellos no conocen la palabra trabajo. Han vivido e intentan seguir viviendo de las prebendas del estado y les tiene terror a volver a ser ciudadanos comunes y corrientes. Y volver a ganarse la vida como la inmensa mayoría de mis compatriotas”.

Sobre la eventual vinculación de su Bancorp con el proyecto minero Dominga, Piñera manifestó que “efectivamente una empresa ligada a mi familia de cuya administración no participo ni nunca he participado, desarrolló en 2009 un proyecto de exploración en el sector minero de nuestro país y específicamente en la Región de Coquimbo. Al poco tiempo y luego de un hallazgo importante de mineral, esa inversión de una empresa de mi familia fue íntegramente vendida antes de que se realizara ninguna gestión administrativa ante el Estado, relacionada con permisos medioambentales las cuales recién se iniciaron el año 2013″.

Y agregó “para desvirtuar torcidas y oscuras insinuaciones, es importante aclarar que salvo el hecho de coincidir en el territorio de la Región de Coquimbo, este desarrollo minero no tiene ninguna relación con el proyecto termoeléctrico denominado Barrancones. Puedo asegurar que ni en el caso de Exalmar ni en esta inversión minera existe ni el menor asomo, ni ninguna conducta que pueda ser ilegal o ilegitima”.

“Quienes piensan o pretenden que con estos ataques van a debilitar mi compromiso con el servicio público, o mi compromiso con Chile o los chilenos, están profundamente equivocados y no me conocen. Más aún, este tipo de ataque sólo me motiva a seguir más comprometido que nunca con mi país, con los compatriotas y la solución de los grandes problemas” enfatizó el ex Mandatario.

