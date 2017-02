Presidente de RN aseguró que Gobierno no siguió con proyecto que buscaba abastecer de agua a Santiago por 48 horas

Se preguntó si se trataba de otra inoperancia.

Ante el corte de agua potable que afectó a más de 30 comunas de la región Metropolitana desde las 8 horas de este domingo diversas han sido las críticas. La decisión se adoptó debido a la turbiedad de las aguas del rio Maipo tras los aluviones del fin de semana.

A raíz de esta situación el presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeber, acusó directamente al Gobierno de dejar en el olvido un proyecto del Gobierno de Sebastián Piñera ante casos como estos.

En su cuenta de Facebook el parlamentario manifestó que “El año 2013 cuando se cortó el agua como ahora, el gobierno dejó aprobada la construcción de un pozo de acumulación de agua para abastecer Santiago durante 48 horas”.

Agregando que “Demoraría un año la construcción. Alguien puede responder porque el actual gobierno no lo hizo operativo?, o acaso lo dejaron sin efecto?”. Pero eso no fue todo porque aseveró “para refrescar la memoria fue un proyecto impulsado por el ex intendente Juan Peribonio Poduje con participación de aguas andinas y supervisión del MOP”.

Finalmente, el líder del partido de la oposición se preguntó “¿Otra inoperancia?”, aludiendo a la actual administración de Michelle Bachelet.