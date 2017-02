Situación vivida por Mariana Aylwin: Carlos Larraín plantea que puede existir un elemento de venganza contra la familia del ex Mandatario

Además, sostuvo que es evidente que Piñera quiere ser candidato.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el ex senador y actual vicepresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, se refirió a la prohibición de ingreso a Cuba a la ex ministra, Mariana Aylwin, y a la posible candidatura presidencial de Sebastián Piñera.

En relación a lo sucedido la semana pasada con la ex secretaria de Estado manifestó que “es un poco extraño que ocurra esto cuando el Partido Comunista ha hecho tales esfuerzos por aparecer anodino (…), que provoca menos resistencia y esto de impedir a Mariana Aylwin el ingreso a Cuba, al contrario, puso en evidencia las contradicciones que cualquiera con dos dedos de frente y un poquito de memoria recuerda que siempre hubo entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista”.

Agregando que “como siempre en Cuba se estaba apostando por una apertura, los que no son comunistas siempre se ilusionan mucho con la apertura de los regímenes que sean duros como ese y nada, no ha habido apertura alguna y se sigue correteando a la oposición. No hay efectivamente expresión de libertad político y esto de negarle la entrada a Cuba desde Chile es una cosa particularmente extraña en este año que se suponía que iban a tocarse la palinodia, puro cariño, puras palabras dulce y no con ciertas perezas, en ese sentido es inusual”.

A juicio del ex senador la situación es chocante, pero “tampoco es posible ignorar que Don Patricio Aylwin tuvo una participación importante en la creación de las condiciones que permitieron a las Fuerzas Armadas organizar el golpe de Estado el año 73, y seguramente ahí hay un elemento de venganza contra la familia Aylwin (…) Siempre como fue partidario de las libertades públicas”.

Además, sostuvo que en 1973 fue un activo opositor de Salvador Allende. “Tampoco podemos ignorar, quienes tenemos un poco más de 30 años, que las Fuerzas Armadas contaron con la bendición de la Democracia Cristiana (…) Aquí hay un elemento de desquite”, indicó.

Larraín indicó que “Aylwin fue el peor cuchillo de Allende”.

Elecciones presidenciales

Con respecto a la carrera presidencial y la posibilidad de que Sebastián Piñera sea proclamado por la UDI en las próximas semanas como su opción, Larraín indicó que “que Sebastián Piñera quiere ser candidato es muy evidente, eso lo ha dicho a medias hace mucho tiempo. Estaba esperando que empezaran las condiciones generales y ahora le corresponde concretarlo y yo me alegro de que lo haga porque de esa manera se van despejando incógnitas”.

Por otra parte, considera que lo que corresponde es que participe de las primarias y demuestre la fuerza que tiene junto a los otros interesados que exista. “Parece ser él que más pinta y que más ganas tiene”, comentó.

Añadiendo que “es natural que la UDI este muy agradecido con Sebastián Piñera, la verdad de las cosas que el Gobierno al menos en lo político estuvo controlado por elementos de la UDI y eso fue evidente (…) No es nada extraño que la UDI diga que si nos fue tan bien en el pasado Gobierno, por qué no nos va a ir bien ahora”.

Larraín sostiene que hay que tratar que la candidatura tenga un apoyo amplio para lo que viene ya que recordó que en la ocasión anterior ganó por más de 200 mil votos.

A su vez destacó la candidatura de la senadora, Carolina Goic, afirmando que hay un intento por retomar la personalidad política.