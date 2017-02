El método de Silvina Varas para lucir unas pestañas de alto impacto en “Doble Tentación”

¡Regia!

Una de las participantes que más se ha notado en el reality de Mega “Doble Tentación” es Silvina Varas, quien se caracteriza por estar siempre impecable en el encierro. Y es que como está siendo grabada todo el día, debe lucir perfecta para no defraudar a sus fanáticos.

Según señaló la participante a LUN, “tengo piel mixta. Por ende tengo un truco para la cara. Siempre ando con un frasco viejo de crema, a eso le coloco la mitad de crema hidratante y un poco de base, así queda una mezcla ligera”.

Agregando que “sólo me delineo y me encrespo las pestañas. Tengo unas pestañas muy largas, completamente naturales por ende, me las cuido mucho y para que estén siempre perfectas me desmaquillo con aceite de oliva”.