Carolina Goic arremete contra declaración del PC y caso Aylwin en Cuba: “La verdad que es bastante pobre”

Fuertes diferencias.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, habló en detalle sobre la declaración pública que dio el Partido Comunista ante el veto sufrido por Mariana Aylwin por parte de Cuba.

“La verdad que es bastante pobre, aquí tal cual como lo hemos señalado durante la semana pasada tenemos diferencias y queda en evidencia respecto a cómo entendemos la democracia frente a la situación de Cuba y la dictadura. En la Democracia Cristiana no hay dos versiones, cosa que rechazamos, nosotros vamos a defender la democracia y los derechos humanos en una dictadura ya sea de izquierda o de derecha, y en eso hay una diferencia que queda en evidencia con el Partido Comunista”, sentenció.

Agregando ante lo mismo que esperaba una atención mayor, tomando en cuenta que se trataba de un premio en memoria de Patricio Aylwin, una figura clave en el retorno de la democracia al país, por lo mismo lamenta la poca atención del Partido Comunista, “respecto de la valoración de su figura, lo que significó para la democracia en nuestro país, pero también respecto de otros países. Entonces, a mí me hubiera encantado al menos un pronunciamiento del Partido Comunista sobre eso”.

La presidenta del PC es clara en sentenciar, “yo creo que en esto estamos hablando de la figura del ex Presidente Aylwin y a mi me hubiera encantado, al menos, un pronunciamiento sobre él, porque me parece que esto es absolutamente lo que uno les puede pedir a partidos que estamos dentro de la misma línea, que hemos construido una historia en común”, agregando, “lamentablemente yo creo que en esto el Partido Comunista efectivamente perdió una oportunidad de acercamiento que hubiera facilitado mucho las cosas”.

Finalmente recalca, “yo creo que algo que ha quedado claro una vez más es la diferencia que tenemos sustantiva con el Partido Comunista en materia de enfrentar la democracia y los derechos humanos, que además son principios fundamentales para nosotros”, pero que esto no significa que no trabajarán en conjunto por conseguir un nuevo mandato de la Nueva Mayoría, además de seguir apoyando a Michelle Bachelet en su último año de gobierno.