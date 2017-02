Luis Mateucci sorprende con fea reacción ante intercambio de palabras con Lisandra Silva

Mayores detalles se verán esta noche.

Una particular situación es la que se tomará las pantallas del reality show de Mega, “Doble Tentación”, protagonizado por el argentino Luis Mateucci y la cubana Lisandra, tal como se dejó ver en el adelanto del capítulo de este martes y que rápidamente generó el descontento de los cibernautas contra el pololo de Oriana Marzoli.

Todo comenzó cuando Lisandra y Mario estaban cantando y Ámbar les pide que guarden silencio pues Mateucci estaba en un momento de “meditación”.

“Yo no soy Oriana, yo cuando me enoje estos dos vuelan”, dijo el argentino ante lo que Lisandra respondió de manera irónica, “¿Luis, quieres una cazuelita?”. Y el arremetió, “yo con boludeces no ando. Quédate bien tranquila”. Pero la joven no guardó silencio, “¡qué caballero!”, le dijo.

A lo que el trasandino remató con, “igual que tu, que note ubicas en ningún momento del día, me rompes las bolas todo el día”, provocando la furia de los seguidores de Lisandra en las redes sociales.

