Tonka vs Diana: El duro cara a cara que protagonizaron las animadoras de Canal 13

Pocos lo percataron.

Durante poco más de una semana Canal 13 se trasladó con camas y petacas a Viña del Mar para cubrir todos los detalles del certamen festivalero. En las mañanas Tonka Tomicic luchaba por el rating con “Bienvenidos” y en las tardes lo hacía Diana Bolocco con “La Movida”; pero lo que muy pocos percataron fueron los hechos que marcaron que entre estas divas parecen que las cosas no están de lo mejor.

El primer punto a analizar fue la visita que el equipo de “La Movida” hizo al matinal, donde en un momento Martín quiso abrazar a Diana, pero al parecer esto no fue del gusto de Tonka, quien manifestó, “Para qué quiere tocar a la Diana si acá tiene un filete? po'”, pero eso no fue todo pues después agregó, “Lo que pasa Raquel (Argandoña) es que cuando los hombres ven al filete todos los días, miran al pollo asado y les gusta el pollo asado, po’ o no les pasa?”.

Palabras a las que Diana respondió, “Perdona, ¿me estás diciendo pollo asado? ¿me dijiste pollo asado?” y Tonka remató, “oye yo como pollo, yo como pollo asado, me gusta más que el filete, lo juro”.

Pasó la semana y parecía que la calma volvía a Canal 13, esto hasta que Tonka Tomicic apareció como invitada en “Fiebre de Viña” de Chilevisión, programa que competía con “La Movida”, conducido por Diana Bolocco y Francisco Saavedra, el cual los dobló en rating con la presencia de Tomicic…¿Qué tal?