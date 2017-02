Vicepresidenta de RN ataca a la Nueva Mayoría: “Les dolió lo que dijo el ex Presidente Piñera”

Sigue la polémica.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, la vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, defendió el discurso entregado por Sebastián Piñera ante los cuestionamientos en su contra por las inversiones de Bancard en la minera Dominga y el caso Exalmar y criticó fuertemente la posición y los dichos entregados por personeros de la Nueva Mayoría al respecto.

“Lo que es inaceptable es que hay una desesperación de parte de un gobierno, de parte de partidos políticos como el Partido Comunista, de parte de parlamentarios como el diputado Hugo Gutiérrez – que tiene más querellas que proyectos de ley presentados durante su gestión – y que ya a estas alturas de una manera desesperada, canallesca, empiecen a inventar, empiecen a enredar a los chilenos y empiecen con una actitud que lo único que hace es desprestigiar a la política en época donde hay que ver a los chilenos con ideas, con propuestas, debates y no precisamente tengamos a meses de llevar a cabo una primaria o un año electoral, estas acusaciones que insisto, lo único que hacen es enredar a los chilenos”, precisa la parlamentaria.

Núñez es clara en sentenciar frente a la posición de personeros de la Nueva Mayoría, “yo creo que lo que ellos están acostumbrados es a denostar, a pegar, a actuar de esta forma canallesca y no les gusta que les respondan, y por eso les duele tanto que les respondan, les duele tanto que les digan la verdad”.

Haciendo el hincapié, “creemos que este es un año vital para recuperar la senda de nuestro país, para poder seguir generando empleos, para que Chile crezca, y no para que esté otros cuatro años más en manos de gobiernos de izquierda, que lo único que hacen es a través de ideologías de tener el Presidente de un país”.

La vicepresidenta de RN es enfática en señalar, “aquí no hay ninguna participación del ex Presidente Piñera y en eso parece que les dolió, porque algunos creen en la Nueva Mayoría que se tiene que investigar cuando a ellos les conviene y no en todos los casos”, rematando con, “lamentablemente lo que vamos a ver este año capítulo a capítulo es un libreto de desesperación de la Nueva Mayoría y creo que les dolió lo que dijo el ex Presidente Piñera, quien de manera muy fuerte y de forma muy clara no sale a aclarar situaciones, simplemente sale a decir la verdad”.