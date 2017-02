Guardiola y titularidad en la portería: Se definirá partido a partido

El DT español aseguró que existe un “profesionalismo” en la lucha por el puesto.

El entrenador de Manchester City, Joseph Guardiola, por fin dio a conocer como será el proceso de elección del portero titular del equipo y donde Claudio Bravo ha sido relegado al banco en los duelos más importantes de la Premier League y Champions League.

“Son muy profesionales (Bravo y Caballero), excelentes personas, no hay problemas con eso. En esta situación quizás no me creerán, pero no estoy pensando en quién es el número 1 o el segundo, decido según lo que veo en el pasado cercano, la situación que viene en el futuro y lo decidiremos partido a partido”, afirmó el DT.

Guardiola dejó al puerta abierta a un futuro retorno de Bravo a los duelos importantes que dispute el City en lo que queda de semestre.