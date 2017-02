José Antonio Kast por Piñera: “Es muy difícil creer hoy día que él no tenía conocimientos de lo que ocurría”

Sostiene que se ha ido perdiendo la confianza.

Ante las supuestas vinculaciones con Exalmar y la Minera Dominga del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, el diputado y candidato presidencial, José Antonio Kast, manifestó que cada vez son más las dudas con el ex Mandatario.

Además, el ex militante de la UDI aprovechó de llamar a Piñera a mostrar los correos electrónicos de una vez. Esto haciendo alusión a los que han sido solicitados por la Fiscalía en el marco del caso Bancard.

En entrevista con Emol TV, indicó que “Ya no le pueden pedir a los chilenos, ya no me pueden pedir a mí tampoco, que siga creyendo, porque todo pasa muy cerca; que Exalmar, que Dominga, todo pasa muy cerca del Presidente y todos conocemos muy bien cómo es el estilo de Sebastián Piñera que maneja todo. Entonces es muy difícil creer hoy día que él no tenía conocimientos de lo que ocurría”.

Además, agregó que “Creo que el ex Presidente Piñera tiene que salir a explicar cada una de las cosas, porque se ha ido perdiendo la confianza”. Aunque considera que existe un aprovechamiento político del tema.

Finalmente, manifestó “en Puerto Montt hay actividad paranormal, pero esto es una actividad humana que requiere de más explicaciones de las que hay. ¿Por qué no mostrar de una vez por todas todos los emails?. Aquí aparece un email que vincula al hijo y él dice que le llegó por error. No”.