Partido Comunista contestó a las acusaciones de Piñera por caso Exalmar

El timonel del Partido Comunista sostuvo que “si está tan desesperado, podríamos pensar que algo hay”.

No se quedaron callados. Y es que fue el propio timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier quien salió al paso de las declaraciones de Sebastián Piñera, quien acusó una campaña “canallesca” para trancar su candidatura presidencial.

Teillier se refirió a la presunta participación del ex Mandatario en las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, indicando que “él (Piñera) se siente golpeado porque hay un juicio en su contra para que responda si cuando era presidente hizo o no uso de información privilegiada. Debe responder a la justicia, no tratar de decir que el Partido Comunista está haciendo una campaña en su contra”, consignó 24 Horas..

Añadiendo que “Si está tan desesperado, podríamos pensar que algo hay”, finalizó el parlamentario.