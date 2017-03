Crudas condiciones en que las que habría muerto reo de Punta Peuco desatan la indignación de candidato presidencial

A través de Twitter, Tomás Jocelyn-Holt compartió la cruda imagen de un reo en estado terminal, en la que se ve engrillado en una cama de hospital. “Morir así es de bestias”, escribió el abogado.

La muerte de Gustavo Muñoz Albornoz, ex suboficial de Carabineros de 75 años de edad, ha abierto el debate respecto a los beneficios carceleros a quienes están acusados por violaciones a los derechos humanos. El ex uniformado, que fue condenado a diez años y un día por el delito de secuestro calificado, ya había solicitado el indulto presidencial por razones humanitarias. Esto debido al cáncer gástrico terminal que padecía.

La foto del ex carabinero engrillado en una cama de hospital no dejó indiferente a nadie y desató la indignación, por ejemplo, de Tomás Jocelyn-Holt. El candidato presidencial aprovechó su cuenta de Twitter para compartir la imagen y hacer sus descargos. “Seré sincero… me da igual que sea la machi Linconao, un delincuente común, o un delincuente no-común… morir así es de bestias”, dijo el abogado.

también señaló que desde el martes hay ocho condenados terminales o seniles en el sistema carcelario. “Pronto a algunos se le hará poco y pedirán descuartizarlos para exhibirlos en distintas ciudades (…) Basta colocar un par de gendarmes en la puerta… pero ¿grilletes a un tipo a punto de morirse?… es de animales sin criterio ni formación”, fustigó.

Finalmente el aspirante a La Moneda hizo un llamado… “A todos mis amigos de izquierda, derecha, DC, radicales o lo que sean… Creo en los derechos universales y no supeditados a ideología alguna. Así me formaron ”.

Seré sincero… me da igual que sea la machi Linconao o un delincuente común o un delincuente no-común… morir así es de bestias pic.twitter.com/POsZgg7A3i — Tomás Jocelyn-Holt (@tjholt) March 1, 2017