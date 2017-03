El secreto de belleza de Oriana Marzoli para lucir impecable en “Doble Tentación”

¿Lo conoces?

No cabe duda que una de las participantes más polémicas en la historia de los realities es la venezolana Oriana Marzoli, quien ahora se luce en el encierro “Doble Tentación” donde ya ha hecho de las suyas.

No obstante, a pesar de sus polémicas hay otra cosa que la rubia ama con su vida: el maquillaje. Según reveló a LUN, “me sube el ánimo maquillarme. Lo hago dos veces al día y me retoco dos veces en promedio. Hay que estar perfecta cuando uno está en la TV, no es como estar en la casa. Aunque cuando estoy ahí también me maquillo”.

En cuanto a limpiar su rostro con alguna mascarilla natural, la novia de Luis Mateucci sostuvo “que no hago nada de eso. Lo encuentro completamente asqueroso, prefiero que mi cara sea normal. Utilizo cremas, no tengo granos, puntos negros ni nada de eso. Y jamás duermo maquillada”.

¿Qué tal?