Felipe Kast y críticas a caso Piñera: “Esto es un incentivo a que los Hugo Gutiérrez sean los gobernantes del país”

Esto no para.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el diputado y candidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast, defendió el discurso entregado por Sebastián Piñera ante los cuestionamientos en su contra por las inversiones de Bancard en la minera Dominga y el caso Exalmar y criticó fuertemente la posición y los dichos entregados por personeros de la Nueva Mayoría al respecto.

“Estamos dando un espectáculo muy patético al país con acusaciones como la de diputado Hugo Gutiérrez, donde desgraciadamente algunos candidatos presidenciales del sector ‘agarran papa’, y tratan de afirmarse de algún cohecho político pequeño, siendo que hoy día lo que tenemos que ocupar la primaria como objetivo, es debatir de verdad cuál es el proyecto político que debemos presentarle a Chile”, sentenció.

Asegurando que hoy día, “refácil caer en la tentación de que bajo cualquier pretexto tratemos de transformar la política en una guerra de trincheras, y les aseguro que lo único que hace es que la ciudadanía cada vez más se frustre al no ver políticos con convicción, sino que ver muchos aprovechadores que se suben a la hora de pegar estrictamente por pegar”.

Felipe Kast fue enfático en señalar que, “este tipo de política es la que en Evópoli nos tiene cansados, yo puedo discrepar en cosas con Sebastián Piñera, incluso cómo hacerlo en la campaña primaria, pero caer en esta rutina, donde más encima yo no sé de qué lo acusan, porque honestamente esto se trata de si sabía o no sabía. Y bueno, puede haber sabido no sabido, yo creo que no sabía”.

Puntualizando sobre Piñera que, “en caso que hubiese sabido, estoy convencido porque lo conocí, trabajé con él durante tres años en su gobierno, que no habría hecho nada para aprovecharse de su poder para sacarle partido”.

Sobre las críticas que entregó el diputado José Antonio Kast al respecto, aseguró, “yo no comparto su visión, lo he dicho públicamente, si le creo a Sebastián Piñera. Es bastante evidente de que no tenía ningún interés en poder involucrarse en casos como estos, entonces lo de Ossandón es una constante, y yo no lo comparto en el caso de José Antonio”.

Para el candidato presidencial de Evópoli resulta muy importante, “que midamos la forma de hacer política, porque si no al final el día, la gente que tiene más vocación de servicio público va a decir ‘por ningún motivo me voy a meter en la política'”, rematando con que, “esto es un incentivo a que los Hugo Gutiérrez sean los gobernantes del país y yo la verdad es que no estoy dispuesto a regalarle la política, que es un ejercicio tan importante para el país”.