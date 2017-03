La enfermedad que hizo que Chriss Mc Millan tomara la decisión de renunciar a su trabajo

Si no se cuida puede deriva a cáncer.

Cuando todo en la vida de Chriss Mc Millan iba de color de rosas, tenía un trabajo estable en la municipalidad de La Reina y se había dado una nueva oportunidad en el amor tras su fallido matrimonio, vino una pésima noticia respecto a su salud: padece esofaguitis.

“Estuve bien mal desde diciembre, no sabían qué era, me hicieron una endoscopía y la verdad es que tenía úlcera, tenía esofaguitis, reflujo, estaba súper jodida del estómago”, detalló en conversación con el diario La Cuarta.

Un complejo mal que la tiene por estos días con una estricta dieta, la que es de sumo cuidado y por lo mismo, “tuve que renunciar a mi trabajo, estaba como periodista en la Municipalidad de La Reina. Comencé una dieta saludable, es que ya en este último tiempo no toleraba los alimentos y por eso esta última semana estuve hospitalizada. Ahí me hicieron todos los exámenes y tuve cuidados que han sido súper positivos, porque la enfermedad ha ido en retirada. Me dieron el alta el domingo y estoy con dos medicamentos: uno que recubre las paredes del estómago y otro el esófago”.

Por suerte ha estado en este proceso rodeada de los suyos, “hablé con mi familia, me fui a vivir con mi mamá, que me hace las papillas. Y mi pololo me dijo: ‘Deja el trabajo y yo me hago cargo de los ingresos’. Así que he estado todo febrero recuperándome”, remató.