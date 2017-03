[VIDEO] Argentino denuncia que fue amenazado por camionero chileno al llegar al Complejo Los Libertadores

El turista lamentó la situación.

A través de su cuenta en Facebook un turista argentino denunció que durante su paso por Chile fue amenazado por un camionero chileno al llegar al Complejo Los Libertadores. El afectado publicó un video, de 22 segundos, donde se puede ver que un hombre se baja de un camión y le dice “¿Qué te pasa CTM?… Aquí estay en Chile, ¿escuchaste o no?”.

Ante lo que el argentino le responde “Tenés que aprender a manejar”, y el camionero se lanza al interior del vehículo. En ese momento el registro se corta abruptamente.

El afectado relató en su publicación que “El fin de semana largo de regreso a casa tuvimos un altercado con un CAMIONERO “CHILENO”. Este personaje siniestro detrás de un volante y con licencia para conducir “PROFESIONAL”… nos encierra subiendo los caracoles del lado chileno y no solamente a mi sino que también a tres vehículos más”.

Agregando “Ustedes imaginen lo que este individuo podría haber generado, en caso de que me colisionara a mi o cualquier otro vehículo claro teniendo en cuenta la caravana vehicular que transitaba en ese momento, pero como no pasó nada gracias a Dios este señor siguió conduciendo no obstante eso en el ingreso a la aduana chilena vuelve a encerrar a dos vehículos más aparentemente este individuo tiene un problema con los argentinos”.

A su vez explica que cansado por la situación decidió comenzar a grabar. “Me dice que estoy en Chile, claro olvide que ellos manejan a alta velocidad no respetan señales no respetan absolutamente nada y después qué? Hay que lamentar muertes como la del colectivo de nacionalidad chilena? El accidente ocurrido también el fin de semana donde perdieron la vida 4 personas?”, aseveró.

Finalmente, lamentó que siga el descontrol en alta montaña y consideró vergonzosa la situación.