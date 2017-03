[Video] La irónica respuesta de Fabrizio Copano a los creadores del #YoPifioACopano

¡No se guardó nada!

Luego de su rotundo triunfo en el Festival de Viña del Mar, Fabrizio Copano se presentó en la sexta temporada del programa “Mentiras Verdaderas” de La red, donde contó detalles de su pasó por la Quinta Vergara.

El humorista más joven en solitario que ha llegado a la ex concha acústica, aprovechó la oportunidad para responderle a los creadores del hashtag #YoPifioACopano.

“Yo creo que la rutina habla por sí misma. No tengo que decir nada. La gente tiene todo el derecho a boicotear, pero por último paguen un bus y vayan al lugar físico a boicotear, porque hacerlo por Twitter no sirve de nada”, señaló el comediante.

Agregando que “el hashtag, no me imaginaba a la gente leyéndolo. Lo armó la derecha tuitera y tiene todo su derecho. Pero si él considera que la pifia es la forma de demostrarlo, está bien… (…) Me importa tan poco esas personas. Si me importara un poco me sentiría ‘les gané’, pero no estoy en una competencia”, sentenció.