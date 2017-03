ANFP sorteó a los árbitros para dirigir la fecha 5 del Clausura. Carlos Ulloa va al clásico entre Colo Colo y la UC

Un mal recuerdo trae para los albos al designación del árbitro que los sacó de la lucha por el torneo el pasado semestre.

Colo Colo intenta concentrarse en su preparación para el duelo ante Universidad Católica de este día sábado en el Estadio Monumental, todo en momentos en que la ANFP determinó cuál será el árbitro para el encuentro.

Y tras el sorteo en Quilín, en el Monumental no pudiera evitar poner cara de pocos amigos: Carlos Ulloa será el encargado de impartir justicia entre albos y cruzados en Macul, con el amargo recuerdo que tienen los hinchas sobre él.

Esto porque Ulloa fue quien los terminó de sacar por la lucha del Apertura 2016 el semestre pasado, cuando dirigiera la victoria de O’Higgins por la cuenta mínima ante los albos en el Bicentenario El Teniente de Rancagua.

En aquel partido, Ulloa expulsó a Claudio Baeza por doble amarilla y a Esteban Paredes por reclamos. Además en dicho partido, Michael Ríos se lesionó gravemente y aún no puede volver a jugar minutos por el primer equipo.

ESTOS SON LOS ÁRBITROS DE LA FECHA 5

Viernes 3 de marzo

16:30 | Deportes Iquique vs Audax Italiano | Estadio Cavancha | Felipe González.

20:00 | Unión Española vs Huachipato | Estadio Santa Laura | Julio Bascuñán.

Sábado 4 de marzo

12:00 | Everton vs Santiago Wanderers | Estadio Sausalito | Jorge Osorio.

17:30 | Colo Colo vs Universidad Católica | Estadio Monumental | Carlos Ulloa.

20:30 | Cobresal vs Deportes Temuco | Estadio El Cobre | Roberto Tobar.

Domingo 5 de marzo

18:00 | Palestino vs Universidad de Chile | Estadio Nacional | Angelo Hermosilla.

20:30 | San Luis vs. Deportes Antofagasta | Estadio ‘Lucio Fariña’ | Rafael Troncoso.

Lunes 6 de marzo

20:30 | O’Higgins vs Universidad de Concepción | Estadio El Teniente | Piero Maza.